Chavar per chapir – «il rutsch» da Brinzauls

Or da Telesguard dals 26.11.2018.

«Il rutsch» numnan ils indigens la costa sur Brinzauls che ruschna. Dapi il matg 2017 è Brinzauls en zona cotschna.

Il vitg glischna per 70 centimeters ad onn, quai è record svizzer

L' Uffizi per privels da la natira vul chapir en tge profunditad ch'il grip ruschna e lascha far perquai sondagis per 1,9 milliuns francs.

II furader è ussa tar 150 meters sut tiara ed ha difficultads da perfurar la vetta umida. L'expert Andri Largiadèr smina, ch'els hajan tutgà là la vetta che glischna:

Nus avain la lubientscha da furar 270 meters en profunditad. Ussa essan nus tar 150 meters. Quai è pli baud che nus avessan pensà, dentant è quai fitg profund.

Ils proxims dis vegn furà vinavant. Alura vegn montà ina sonda en la rusna, quella duai mesirar nua exact ch'i ruschna.

Per quant temp e per quants meters ch'i vegn anc furà è avert

Cura ch'i dat resultats e quant ditg ch'i vegn furà n'è anc betg decis, uschia il spezialist per privels natirals.

La fin finala duajan ils resultats alura esser la basa per decider, co ch'il vitg savess vegnir protegì dal glischnar. Cler è dentant, ch'il vitg resta almain ils proxims tschintg onns en zona cotschna.

