Ins saja sin buna via ed i para ch’i pudess proximamain dar ina soluziun per garantir a lunga vista il chor, ha ditg Renata Geronimi envers RTR. L’idea saja da reparter tut las lavurs sin la suprastanza, e da cuntinuar senza ina presidenta u in president.

Quai saja la meglra soluziun pussaivla, cunquai che nagin veglia surpigliar il presidi, uschia Renata Geronimi ch’è la fundatura dal chor ch’aveva pli baud anc num Chor masdo Alvagni.