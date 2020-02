El haja gia sco uffant entschet a commentar las cursas da skis davant la televisiun durant ils temps da Bernhard Russi e Marie Therese Nadig, di l’um da Cuira davart sia gronda passiun. Entschet sia carriera sco pledader haja el en il Grischun, e pli tard haja el era cumenzà a commentar occurrenzas da sport sur ils cunfins grischuns ora.

In sport favurisà n'haja el betg, mintga disciplina haja sia fascinaziun ed uschia commentescha l’um che lavura uschiglio tar la citad da Cuira tranter auter gieus da hockey, cursas da passlung, cursas da velo e bler auter. Pensà seriusamain vi dal chalar n’haja el era suenter prest 40 onns betg anc. Uschè ditg ch’el saja saun ed haja plaschair vi da la lavur dal speaker, uschè ditg vegnia el era a far questa lavur ch’è ina lavur da siemi per el.

RTR actualitad 08:00