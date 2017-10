Claustra-Serneus vul abolir la «Lex Koller»

La lescha che scumonda a persunas da l'exteriur da cumprar terren en vischnanca duai vegnir abolida, quai propona la cumissiun responsabla.

Claustra saja ina da las paucas regiuns turisticas en il chantun che limitescha la cumpra da terren anc pli fitg che la «Lex-Koller». Cun abolir la lescha pudess la vischnanca gudagnar persunas bainstantas che portian dapli taglia.

Ils ultims onns hajan era bleras autras vischnancas (Arosa, Flem, Laax, San Murezzan, Scuol, Surses e Lai) abolì la «Lex Koller». Sch'ina persuna da l'exteriur survegn ina lubientscha dal chantun, po quella persuna cumprar in'unitad d'abitar en quellas vischnancas. Dentant betg a Claustra. Er cun la lubientscha dal chantun po quella persuna be cumprar unitads ch'èn gia en ils mauns d'ina autra persuna da l'exteriur. Quai sminuescha la schelta per quels paucsesters che fissan finanzialmain potents. Quellas persunas giajan lura en autras vischnancas. Mais per mais stoppia la vischnanca puspè refusar dumondas che vegnian fatgas.

Dumondas da l'exteriur èn sa reducidas

D'abolir la «Lex Koller» pudess procurar che persunas finanzialmain potentas pudessan cumprar unitads d'abitar en vischnanca. Be intgins paucs cas ad onn en il segment da pretschs auts procurassan per dapli entradas da taglia en vischnanca. Ch'i dettia in assagl dad esters che vulan cumprar unitads d'abitar na saja betg da temair. La dumonda saja ils ultims onns sa reducida marcantamain per differents motivs. Plinavant restia la restricziun che be 290 unitads ad onn possian vegnir vendidas ad esters en il Grischun. Quai contingent na saja dentant gia dapi onns betg pli vegnì cuntanschì.

Sco proxim duai la proposta da la cumissiun vegnir suttamessa al cussegl da vischnanca. L'ultim pled en chaussa pudess lura il pievel avair.

