«È la decisiun propi in success per il rumantsch?»

Blers geniturs n’han mai chapì, pertge che lur uffants duessan emprender ina lingua – tenor els artifiziala, creada d’in linguist turitgais, senza ragischs en il territori rumantsch. Gidar a far ils pensums: ina gronda sfida per ils geniturs, che n’han mai gì l’occasiun da visitar in curs da rumantsch grischun en la val.

Tge ch’ha entschet cun gronda euforia avant 13 onns, tutga bainprest tar il passà. È la decisiun dentant propi in success per il rumantsch? Las sfidas per il surmiran restan grondas. Perquai ins po mo sperar, che las vischnancas Alvra e Lantsch fan il medem pass e returnan tar il surmiran tar la votaziun en in mais. Uschia ch’i dat almain ina pitschna unitad linguistica rumantscha en il Surmeir. Uschiglio vegni anc pli grev en futur da sa far valair cunter la germanisaziun da la lingua rumantscha.

Tge manegiais Vus? Vossa opiniun ans interessescha!