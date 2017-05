Conjunctura: Il svilup returna

Il schef-econom da Economiesuisse Rudolf Minsch fa bunas prognosas per l’avegnir. «Tut ils indicaturs mussan ensi», ha el ditg a la radunanza generala dals impressaris constructurs il venderdi ad Andeer.

L’index da cumpra «Einkaufsmanagerindex» mussia per exempel che las firmas cumprian puspè dapli material. Quai saja in bun indicatur per dir ch’els sajan puspè optimistics da pudair producir products per la vendita; il dumber dad incumbensas da las firmas saja sa stabilisà, ed era il barometer dal KOF mussia in svilup positiv. Tenor Rudolf Minsch saja cler la tendenza, ch’il proxim temp saja da quintar cun in svilup da la conjunctura.

Er la branscha da construcziun s’accorscha il schlantsch

Tenor Markus Derungs, il president da la Societad Grischuna dals impressaris GBV saja la media da la lavur restada stabila u s’augmentada il davos temp. Ma i saja cler da vesair ch’i dettia midadas davent da las regiuns ora en ils centers. Quitads fetschia plinavant il privel d’ina scufla immobigliara, ed en las regiuns dal sid la concurrenza da l’exteriur.