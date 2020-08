Uss po vegnir vuschà davart la prolungaziun dal contract dal Parc Ela. Tut las suprastanzas communalas èn sa cunvegnidas ad ina versiun definitiva per il contract tranter las 6 vischnancas e l'uniun Parc Ela. Da nov ha il contract ina clausula da sortida simbolica. Quella prenda resguard sin las temas da la vischnanca Surses pervi d'eventualas restricziuns per il territori da skis da Savognin, quai scriva l'uniun Parc Ela en ina communicaziun.

Clausula da sortida

Sulet l'entir intschess d'ina vischnanca po far part d'in parc. Perquai na po la vischnanca da Surses betg far part dal parc cun excluder il territori da skis. Per che la vischnanca Surses possia tuttina far part, senza stuair temair che projects futurs per las pendicularas vegnian bloccads pervi da quella participaziun, han ins uss inclus la clausula da sortida. Ina vischnanca po pia sortir dal contract, en cas ch'i vegniss bloccà in project sulet per la raschun ch'il territori fa part dal Parc Ela. Cun quai è il problem schlià.

Pievel decida la fin da l'onn

Per la vischnanca da Tavau ha il kleiner Landrat gia approvà il contract cun vigur legala. En las vischnancas d'Alvra, Bravuogn-Filisur, Lantsch, Schmitten e Surses, decidan las radunanzas communalas vers la fin da l'onn davart il contract.

Ord l'archiv:

Gia avant 10 onns hai dà difficultads da definir il territori dal parc. La finala ha el gì rusnas. Vitiers vegn che la situaziun dals territoris da vischnanca è sa midà entras quai ch'igl ha dà fusiuns da vischnancas.