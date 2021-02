Cun 150 km/h sin la via dal Schin

In automobilist è charrà la dumengia suentermezdi 70 kilometers l'ura pli spert che lubì sin la via dal Schin sut Alvaschagn. Tar la controlla da spertadad da la Polizia chantunala ha l'apparat da mesirar mussà ina spertadad da 150 kilometers l'ura, cura che l'um da 35 onns era vi da surpassar in auter auto en direcziun Tusaun. En quest lieu vala ina limita dad 80 kilometers l'ura.

En tut denunzia la polizia 20 automobilists, 6 dad els vegnan a stuair dar giu il bigliet.