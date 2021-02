cuntegn

Corporaziun Val Schons - Dapli che 100 giuvenils han survegnì stipendis il 2020

Quai na datti probabel nagliur auter: En Val Schons pon giuvenils profitar da stipendis per studegiar u per far in emprendissadi. Quai cun daners che derivan dals tschains d’aua da la regiun. Profitar dals daners pon era uniuns, musicas, chors ed il sport.