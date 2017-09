Credit per cumbatter iniziativas cunter plan d'instrucziun 21

Cun gronda maioritad ha la radunanza da delegads da l’Uniun Magistraglia Grischun (LEGR) concedì a Bravuogn ina summa maximala da 20’000 francs per cumbatter l’iniziativa dubla cunter il plan d’instrucziun 21 «Buna scola grischuna – participaziun als plans d’instrucziun».

Il mument na saja betg anc cler cura e sche insumma la campagna cunter l’iniziativa dubla «Buna scola grischuna – participaziun als plans d'instrucziun» duai vegnir lantschada, ha ditg Sandra Locher Benguerel, la presidenta da la LEGR.

Retschertga pertutgant iniziativa da linguas estras

Plinavant ha la radunanza da delegads decidì, da far ina retschertga tar tut ils commembers da la LEGR. Els pon prender posiziun sch’i sustegnan l’iniziativa «Mo ina lingua estra en scola primara» u betg. Mo tar ina maioritad d’almain 66,7% duai vegnir lantschada ina campagna da votaziun, tut tenor il resultat da la retschertga. Senza maioritad absoluta stettia la LEGR tar ina posiziun neutrala. La retschertga vegn elavurada suenter che la regenza ha publitgà il messadi correspundent.

Adina plirs commembers

Sco quai che l’Uniun Magistraglia Grischun scriva en ina communicaziun a las medias, stettia la LEGR il mument bain, dapi tschintg onns dettia quai in svilup, e quai malgrà che radund 90% da la magistraglia saja organisada. Il plant pertutgant discriminaziun encunter mussadras, che saja gist vegnì inoltrà, saja in simbol per la lavur pretensiusa da la direcziun e dals commembers, scriva l’uniun.

