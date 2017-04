La radunanza communala da Bravuogn ha approvà il glindesdi saira in credit brut da passa 1,4 milliuns francs per il plan da quartier Cox.

In credit supplementar da 330’000 francs per extender l'access dal guaud Cuolm da Latsch ha il suveran da Bravuogn medemamain concedì e plinavant in credit da project per aua e chanalisaziun en cumbinaziun cun sanar la via chantunala.