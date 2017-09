Crudada da crappa sin H13 tar Balamburtg

La polizia chantunala annunzia crudada da crappa sin la via tar il lai da Balamburtg (Bärenburg). La via chantunala è serrada tranter Andeer e Sufers – sviament è signalisà.

Dumengia bunura è grip crudà sin la via chantunala H13 sper il lai da Balamburtg (Bärenburg). La polizia schazegia che 50 m³ grip sajan sballunads. Persunas na sajan betg vegnidas a donn, la via saja però serrada almain fin glindesdi mezdi. Lura vegnia l'Uffizi chantunal da construcziun bassa ad infurmar, quant ditg che la via restia anc serrada.

Per raschuns da segirezza na possian ins anc betg cumenzar cun las lavurs da rumir la via, scriva la polizia chantunala. Uschia resta la via serrada cumplettamain.

Per il traffic en Avras è singalisà il sviament sur la sortida industriala.

