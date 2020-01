Lio e ses chaun Cookie sa platgan per cas en il mund parallel «Semperverd». Là prenda dentant la nauschadad suramaun, cunquai ch'ils quatter elements n'èn betg pli en armonia. Lio e Cookie gidan a restabilir questa armonia.

L'istorgia da Lio e Cookie è il cudesch d'uffants da las duas Surmiranas Simona Demarmels ed Anna Negrini. La basa per il cudesch è lur lavur da diplom ch'ellas han fatg ensemen avant var 4 onns per il bachelor a la Scola auta da pedagogia dal Grischun. Durant il davos onn da scola – ed amez la lavur da diplom – ha Anna Negrini dentant survegnì la diagnosa d'in cancer incurabel. Suenter in temp da ponderaziun han las amias dentant decidì, ch'i saja probabel bun d'avair durant quel temp in project e da pudair scappar en in mund magic ch'ellas hajan sut controlla.

Il giavisch dad Anna

Avant che Anna ha stuì bandunar quest mund, ha ella anc giavischà che lur lavur da diplom vegnia publitgada sco cudesch. Quai ha pretendì diversas midadas vi da la versiun originala. Quellas ha Simona dentant stuì far senza Anna. Da far talas midadas era en il num dad Anna na saja betg stà simpel – ella saja dentant vegnida sustegnida da tuttas varts.

Uss è il cudesch avant maun. Simona è loscha ed ha grond plaschair. Publitgà il cudesch ha ella dentant surtut per Anna. Per Simona resta però adina la versiun originala, quella che stat a cor ad ella.

