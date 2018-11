Inhalt

Grischun Central - Cunter: Nov lieu d’inscunter per giuvenils

En il tschaler da la protecziun civila a Cunter survegnan ils scolars e giuvenils dal Surses in nov salv per sa divertir e realisar projects. La vischnanca da Surses metta a disposiziun 53’000 francs ad onn per almain ils proxims trais onns.