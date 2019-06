La Tgesa Scarpatetti è ina chasa veglia cun ina lunga istorgia. Bajegiada l’onn 1622 sco chasa feudala è ella ditg stada il dachasa per glieud da renum. Ils onns 1980 è ella vegnida renovada cumplettamain – e dapi lura vegnida manada sco restaurant ed hotel – quai fin l’onn 2007. Lura è quella èra ida a fin e la chasa è vegnida messa en vendita.

L’onn 2010 han Sandra e Martin Meier da Turitg cumprà la chasa per in bun pretsch. Plirs onns han els manà il manaschi da gastronomia in zic speravia – dentant mai per propi. Suenter 6 onns èn els – or da motivs professiunals – puspè returnads giu la Bassa. Là han els dentant realisà, ch’els vulan viver en il Surmeir. E dapi la fin da l’onn passà vivan els fix cun lur dus uffants a Cunter.

Ussa vegn la Tgesa Scarpatetti suenter bun 12 onns puspè manada sco manaschi da gastronomia e duai puspè dar dapli vita al vitg. Sandra e Martin Meier san, che Cunter n’è nagin hotspot turistic e ch'i vegn ad esser grev da mantegnair là in tal manaschi. Il mument na renda l'ustaria betg anc – ed els èn pertscherts dal ristg, ch’ella na renda forsa mai. Els èn dentant optimistics ch’i vegn a funcziunar – e n’han perquai er nagin plan b.

Telesguard 17:40