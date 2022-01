Dajan Danuser gudogna la cursa populara da passlung sur 25 kilometers. La victura da las dunnas è Seraina Boner. Sa participads èn era in um ed ina dunna dal team olimpic mongolic che va a Peking. Per l’um hai tanschì sin il podest.

Relaziuns optimalas tar la 37avla ediziun da la cursa da passlung Planoiras a Lai. Sa participads a la cursa èn 330 sportists e sportistas da pliras naziuns. Partids en la categoria principala sin la distanza da 25 km èn 230 passlunghists. Cun avair lieu a medem mument a Zweisimmen en il chantun Berna l’emprima part dal campiunadi svizzer da passlung, han mancà tar il Planoiras varsaquants dals megliers passlunghists naziunals.

Nagina terza victoira per Chernousov

Partì la damaun a las 10:30 è er Ilya Chernousov, il victur da las davosas duas ediziuns dal Planoiras (2019 e 2020), il Russ ed um da la biatleta Selina Gasparin. Ad el n'è però betg reussì da festivar la terza victoria en seria. Il sportist da 36 onns che stat a Lantsch, ha cun il quart post schizunt manchentà da far in plaz da podest. Gudagnà il Planoiras 2022 ha il biatlet ed anteriur passlunghist da Swiss Ski Dajan Danuser da Bogn Ragaz. L’atlet da 26 onns ha duvrà per ils 25 kilometers 58 minutas e 28 secundas. Decidì la cursa a sia favur ha el a la «Parpaner Höhe». Andri Schlittler da Favugn perda sin il victur 50 secundas. Cumplettà il podest ha il Mongolais Achbadrakh Batmunkh, ch’ha gì per la distanza da la cursa 60 minutas. Era sche las relaziuns èn stadas perfetgas, n'è il temp dal victur Dajan Danuser nagin record tar il Planoiras. Purtader da quel è anc adina Ilya Chernousov, fatg il 2020 cun in temp da stgars 56 minutas. L’onn passà n'ha il Planoiras betg gì lieu pervi da la pandemia, i hai dà ina cursa individuala nua che mintgin ha pudì mesirar sez ses temp.

Buna prestaziun per olimpionica da la Mongolia

audio Planoiras: Dus Mongols treneschan per ils gieus olimpics 04:00 min, Actualitad dals 17.01.2022. laschar ir. Durada: 04:00 minutas.

Victura tar las dunnas è vegnida Seraina Boner da Tavau. Betg fatg la cursa 2022 ha per ina giada il biker Nino Schurter. Cun Livio Corsini da Lai n'è er betg sa participà al Planoiras il meglier passlunghist actual da Surmeir. Meglier Sursilvan è vegnì sco 5avel Kevin Marc Camathias da Sagogn. La dunna dal team da la Mongolia che sa participescha als gieus olimpics a Peking, Ariunsanaa Enkhtuul, è vegnida quarta en la categoria da las dunnas. En la categoria fin la vegliadetgna da 30 ha ella fatg il segund rang.