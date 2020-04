Il cussegl communal da Vaz vul, ch’il temp d’uffizi dal president e la suprastanza vegnia prolungà per in onn sin quatter onns. Plinavant vul il cussegl communal, ch’ils indigens possian cumprar en l’avegnir pli bunmartgà la carta da stagiun u da l’onn da las pendicularas.

Il mument cuzza il temp d’uffizi d’ina perioda da legislatura per il president communal u per in commember da suprastanza da la vischnanca da Vaz trais onns. Quest temp d’uffizi duess vegnir prolungà per in onn sin nov quatter onns. Quai pretenda Roland Berther, il vicepresident dal cussegl communal cun ina moziun inoltrada a la suprastanza ed al parlament.

El è da l’avis, ch’i fiss pli prudent sch’ina legislatura cuzzass pli ditg. Savens saja uschia, ch’enfin che la persuna che surpiglia in mandat enconuscha ils affars ed haja sa profundà, saja gia sparì il temp d’uffizi da trais onns. A la sesida dal cussegl communal da mardi saira, ha il cussegl communal decidì unanimamain che la cuminanza dals votants a l’urna duessan pudair decider davart ina midada constituziunala.

500 francs è avunda

En in postulat pretenda il cusseglier communal Roland Berther, ch’il pretsch per cartas da stagiun per indigens, daventia pli favuraivel. La suprastanza communala duess s’annunziar tar las pendicularas e s’engaschar, che la carta da stagiun daventia pli favuraivla. Berther argumentescha, che mintga indigen saja era in ambassadur per la regiun da vacanzas. E cun il pretsch actual na cumprian blers indigens nagina carta da stagiun pli perquai ch’i na rendia betg pli, il medem valia era per el.

Sco pretsch maximal vesa Berther la summa da 500 francs. Il cussegl communal da Vaz è a favur dal postulat, quai cun 9 tar 6 vuschs. La suprastanza communala vegn a tschertgar il discurs cun las pendicularas e cun la vischnanca burgaisa per tschertgar ina soluziun cuminaivla, ha ditg il president communal da Vaz Aron Moser.

Postulat fa naufragi

In’ulteriur postulat hai dà dal cusseglier communal Romano Paterlini. En connex cun il coronavirus pretenda el in agid supplementar per las interpresas pitschnas e mesaunas. Tranter auter pretenda Paterlini che las uras d’avertura da butias possian vegnir prolungadas, che firmas indigenas vegnian resguardadas dapli tar surdadas da lavur da la vischnanca, e ch’il scumond da bajegiar l’enviern vegniss schluccà, uschia che firmas pudessan entschaiver pli baud a lavurar la primavaira.

La suprastanza communala da Vaz è da l’avis ch’ella fetschia gia tut il pussaivel per levgiar las consequenzas negativas dal coronavirus, il postulat da Paterlini saja pia nunnecessari. Ultra da quai sajan diversas mesiras pretendidas betg pussaivlas da realisar. Medem ha quai vis il cussegl communal – el n’è gnanc entrà en la debatta. Il postulat da Paterlini è uschia giud maisa.

Renovaziun da scola ha custà dapli che budgetà

Plinavant ha il cussegl communal prendì per enconuschientscha il quint final da la renovaziun da la scola da Zorten. Quella è vegnida sanada la stad da l’onn passà. Igl èn vegnids investids quasi 240’000 francs, tge ch’è 18% sur il credit approvà. Tranter auter haja quai dà expensas supplementaras tar las lavurs d’electric, glischs e lavurs da dar colur e lavurs da gip.

Concept plazza da sport è sin buna via

La fin da la sesida dal cussegl communal è quel vegnì infurmà davart il stan actual dal concept da la plazza da sport a Lai. Enfin la fin dal zercladur vul la cumissiun publitgar ses rapport final, ed era far ina saira d’infurmaziun per la populaziun.