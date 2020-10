Il cussegl communal da Vaz ha deliberà trais fatschentas per mauns da l’urna. Tranter auter duessi dar ina midada da la constituziun communala. Quella prevesa da midar il temp d’uffizi da las autoritads communalas da trais sin quatter onns.

Sco quai ch’i stat scrit en il messadi, saja il temp d’uffizi da trais onns memia curt, quai surtut per commembers d’uffizi e da cumissiun, ch’èn vegnids elegids da nov. Trais onns saja memia pauc per rimnar l’experientscha necessaria per las proximas elecziuns.

Medemas reglas per tuts

Plinavant ha il cussegl communal decidì, da deliberar la lescha e far ina revisiun parziala dals dis da paus. Da nov duain tut ils affars pudair decider sezs, sch’els vulan pudair avrir l’affar durant ils auts firads sco per exempel il di da Nadal. Actualmain pon mo ils affars en il territori da skis avair avert durant ils auts firads, cun la nova lescha duain valair las medemas reglas per tuts en vischnanca.

Vendita anteriura chasa communala

Ultra da quai ha il cussegl decidì, da vender la veglia chasa communala a Zorten. Sin in inserat da vendita che la vischnanca da Vaz ha publitgà ha la firma LAIET SA offri 250’000 francs. L’interpresa da Lai ha gia inoltrà in project che prevesa da far trais abitaziuns da 4,5 stanzas, ina da quellas duai esser ina segund’abitaziun.

Las trais fatschentas van en votaziun la dumengia ils 29 da november 2020.

Investì prest in milliun per sanar santeri

A la fin da la sesida dal cussegl communal è anc vegnì preschentà il quint final da la sanaziun dal santeri da Lai. En tut èn vegnids investids 970’392 francs. Quels derivan dal legat Friedmann. Tranter auter èn vegnids installads indrizs sanitars moderns ed igl è vegnì fatg in areal da sentupada. Là è vegnida plazzada ina sculptura da Marcus Caflisch da Zezras – ina figura da bronz cun in model original da gip da Ferdinand Parpan.