La cumpart annuala da la vischnanca èn 750'000 francs, las Pendicularas da Lai SA sa participeschan cun 100'000 francs ad onn. Per la vischnanca da Vaz s’augmenta la summa annuala per il bus da sport uschia per radund 80'000 francs.

Tenor il messadi vegnia questa summa però egualisada entras novas repartiziuns da las incumbensas cun las pendicularas, nua ch’i va per il bikepark, vias da bike e viandar, sco era vias d’alp, da funs e da guaud.

Il cussegl communal da Vaz ha decidì, da prolungar il contract dal manaschi dal bus da sport per in onn. Enfin ussa vegniva il contract cun l’Auto da Posta SA prolungà mo mintga tschintg onns.

Midadas en la lescha da taglia

Plinavant ha il cussegl communal approvà per mauns da l’urna la revisiun parziala da la lescha da taglia. Quella prevesa tranter auter midadas tar la taglia sin l’ierta. La taglia d'ierta e da donaziuns per parents resta dentant tar 5%. La suprastanza vuleva midar la taglia d'ierta e da donaziuns per ertavels betg parents da 20% sin 25%. Il cussegl communal ha però decidì da renunziar quest auzament.

Ina moziun pertutgant la lescha da dis da repaus è vegnida declerada sco considerabla. Quai vul dir che gia il november duess vegnir vuschà a l’urna davart la lescha che duai liberalisar las uras d’avertura da butias durant ils auts firads.

Nagina reducziun per indigens

L’avrigl 2020 è vegnì inoltrà al cussegl communal in postulat per ina reducziun dal pretsch da las cartas da l’onn e da stagiun da las Pendicularas da Lai SA per indigens. La suprastanza ha tractandà il postulat e suenter avair discurrì cun las pendicularas e cun la vischnanca burgaisa è quella vegnida tar la conclusiun da betg far midadas, perquai che las cundiziuns actualas sajan bunas avunda. Ins na vesia nagin basegn d’agir, è l’opiniun da la suprastanza communala.