Nora Honegger ha gì 2 onns cura che ses geniturs han surpiglià la chamona da Maighels. Ella haja cunzunt bunas experientschas da quests temps en tegia e perquai haja ella era cumenzà gia avant dus onns a far patratgs schebain la chamona fiss insatge per ella. L’emprim ha ella dumandà ses partenari, Mauro Hendry. Lez aveva era gia gì quels patratgs. A ses geniturs ha ella raquintà pir avant in onn da ses plans.

Il bab dumandava schon adina puspè «Ti, na fiss quai nagut per tai?»

Il bab è stà fieu e flomma da quels plans, la mamma ha l’emprim fatg attent sin ils fatgs magari main bels. Per exempel il fatg ch’ins è fitg lià cun ina chamona e ch’ins ha bunamain mai liber sonda e dumengia. Oz sa legra la mamma dentant enorm che lur feglia è sa decidida dad ir questa via.

Jau giaud propi anc in pau dapli quest onn. Suenter èsi schon auter, alura èn els. Nus gidain segir gugent, dentant insacura stoss alura era vair ina distanza.

Nora Honegger è scolasta primara, Mauro Hendry tschentaplattas. Els han pia naginas experientschas professiunalas da la gastronomia. Cunquai ch’ils geniturs sa gidan ha la secziun Piz Terri betg pretendì da vair ils curs da guardiachamona. En in dus onns less dentant in dad els dus tuttina far quest curs.

Uss han omadus visà lur plazza. Questa stad lavuran els en chamona, i saja in temp per sa lavurar en, di Mauro Hendry. La stagiun d’enviern 2018/2019 surprendan alura els la tegia.

TR Telesguard 17:40