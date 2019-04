Il martgà cun fier d'armar na saja betg in lucrativ. Da quai era Oliver Hohl da la Weber SA a Cuira persvadì, cura ch'el ha surpiglià avant trais onns la Prevost SA e manà ensemen las dus firmas da tradiziun grischunas. Entant ha in concurrent bandunà il Grischun ed in segund pondereschia da far il medem.

Sco firma cun ragischs grischunas na vegn quest pass per nus dentant betg en dumonda.

La situaziun dad oz sa preschenta avantagiusa, manegia el. Ins saja creschì ils ultims trais onns e produceschia entant passa 12'000 tonnas fier d'armar ad onn. Il medem mument saja il martgà er fitg sensibel. Sco furnitur da la branscha da construcziun sajan els adina pli fitg dependents da lavurs dal maun public.

