Pirmin Cotti fa lavur da schurnada. Avant 13 onns ha el cumenzà cun far ballas da silo per ils purs. Ussa fa el en media mintga stad var 4'000 ballas.

Avant 13 onns ha el sco giuven cumenzà a far per ses bab en schurnada ballas da silo. Uss èn quai en media mintga stad 4'000 ballas en l'entir Surses – bunas stads cun bler fain er passa 5'000. Per Pirmin Cotti da Sur e ses collavuraturs cumenza uss in temp intensiv. Tuts che vulan numnadamain las ballas il medem mument. Perquai è la planisaziun impurtanta, sco Cotti di.

Adina dapli tecnica

Las ballas da silos enzugliadas en ina folia satiglia da plastic na sajan betg simplamain zuppadas en quella folia. La maschina saja cumpareglià cun avant 13 onns uss pli digitala. «Il client decida la colur, la grossezza da l'enzugliada, cun u senza rait» raquinta Cotti. Las differentas colurs pinc, mellen e blau per exempel sajan er in sustegn finanzial per il cumbat cunter il cancer.