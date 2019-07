Durant quatter dis s'approximeschan 19 scolasts e scolastas da l'entira Svizra al rumantsch. Cun quai ch'il curs vegn manà tras da Johannes Flury e Corina Caviezel-Stupan vegn oravant tut lavura cun il vallader.

Emprender rumantsch a moda ludica

Per sa stgaudar vegn cumenzà mintga di cun ina chanzun populara rumantscha, sco p.ex «Che fast qua tü randulin» u era «Il cumün in silenzi». Suenter datti tar differents temas lecziuns e la teoria vitiers. Quai vegn fatg a moda ludica cun differents exercizis. Uschia emprendan ils participants e las participantas co ins s'inscuntra per rumantsch, co in sa duvrar il verbs basals, co ils differents temps dal di ma era las stagiuns da l'onn sa numnan, tge pleds ch'ins dovra per la vita en in vitg e tge ch'ins sto savair en connex cun il temp liber.

Visitas tar insituziuns rumantschas

Per digerir in zic la teoria, stattan era differentas visitas sin il program da l'emna. Uschia survegnan ils participants e las participantas ina invista en la lavur da la Lia Rumantscha, dal Dicziunari Rumantsch Grischun ma era tar Radiotelevisiun Svizra Rumantscha.

Terminà vegn il di, sco el ha cumenzà – puspè cun ina chanzun rumantscha.

