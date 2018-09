Il pli baud en dus onns po vegnir cumenzà cun la construcziun da l'emprim runal cun energia da vent dal mund. Per decider davart ina dumonda da bajegiar, dovri tenor chantun, vischnanca e pendicularas l'emprim anc ulteriuras examinaziuns.

Dapli examinaziuns per runal da vent a Veulden

Veulden en la Tumleastga vul construir l'emprim runal cun energia da vent dal mund. Las emprimas examinaziuns dal chantun mussan uss, ch'i dovra anc dapli scleriments, per decider davart ina dumonda da construcziun.

Dapli examinaziuns dovri surtut en connex cun dumondas da dretg: Il runal e l'entir indriz da vent, stoppian ins numnadamain tractar sco dus projects independents. Quai scrivan il chantun, la vischnanca e las pendicularas en ina communicaziun communabla. Sche la dumonda da bajegiar, vegn insumma inoltrada duai vegnir decidì suenter questas examinaziuns – sche pussaivel anc quest onn.

Cumenzar a construir in tal runal cun energia da vent, pudess'ins alura il pli baud en dus onns. Ils custs per il project che produciss energia per l'entir territori da skis da Veulden muntan a radund 2 milliuns francs. La finanziaziun n'è però anc betg garantida.

