Per garantir la segirtad da las skiunzas ed ils skiunzs ha la vischnanca d'Avras concedì in credit da 100’000 francs.

La radunanza communala d'Avras ha decidì la mesemna saira da construir ina pitga per siglientar lavinas al runal da Cavetta. Per quest intent conceda ella in credit da 100’000 francs.

RR novitads 06:00