Tras Casti datti ina zona 30. Quai ha il Departament da giustia, segirezza e sanadad disponì ed annunzià en il Fegl uffizial. Cun la zona da temp 30 vul il departament procurar per dapli segirtad. Cunter questa decisiun po anc vegnir fatg recurs aifer 30 dis. La via da colliaziun chantunala tras Casti è ina part integrala da la zona 30. A partir da cura ch'ins na dastga betg pli charrar pli spert che 30 kilometers l'ura n'è betg enconuschent.

Via naziunala betg pertutgada

Pertutgadas èn la via chantunala e la via communala en il conturn dal hotel Julier e la scola Cumpogna. Sin la via naziunala dal Güglia duain il mument vinavant valair las spertezzas sco enfin qua. Sco quai ch’il president communal da la vischnanca Albula/Alvra Daniel Albertin ha ditg sin dumonda da RTR dettia ponderaziuns da reducir il tempo sin l’autezza dal tancadi e la staziun, ma sin quest tschancun ins na saja betg anc uschè lunsch.