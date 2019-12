cuntegn

Grischun Central - Dapli spazi per la fauna e flora a Cazas

A l’ur da la vischnanca da Cazas en in territori protegì è in vegl chanal d’aua vegnì dismess. Dasperas è vegnì construi in aual da bun in meter ladezza e dus kilometers lunghezza. Da questa mesira vegnan surtut a profitar ils animals, ils reptils ed amfibis.