La sutgera construida dal 1987 sto far plazza ad ina nova telecabina. Ier è sta il davos viadi - larmas n'hai dentant betg dà. Singuls han schizunt cumprà in toc istorgia.

La sutgera da Savognin a Tigignas è istorgia. Ier è stà il davos di da manaschi da la stagiun d'enviern e divers giasts han nizzegià da la pussaivladad da far il davos viadi cun la sutgera. Singuls han perfin cumprà ina sutgera per 200 francs per la metter en curtin. Uschia èn ussa passa la mesadad da las 156 sutgeras en novs mauns. Larmas n'èn dentant betg curridas – anzi ins sa legra sin la nova telecabina.

«Ina nova telecabina ins na construescha betg mintga di» ed uschia sa legra Curdin Baltermia il manader tecnica da las pendicularas Savognin gia ussa sin la nova stagiun.

RR novitads 06:00