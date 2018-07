Demissiun in corpore en la plaiv Alvra

Mo in terz da las votantas e votants ha la fin dal zercladur anc gì fidanza en la suprastanza restanta.

ll president argumentescha sia demissiun cun la davosa votaziun consultativa, nua che mo pli in terz da las votantas ed ils votants han demussà lur confidenza a la suprastanza actuala. Quai scriva Werner Wind a la cumissiun da gestiun. Quella tschertga ussa interessentas u interessents per la nova suprastanza. Nagin dals responsabels è stà a disposiziun per prender posiziun en chaussa.

En la plaiv Alvra hai dà il davos temp discordias, tranter auter pervi da l’anteriura uniun «Quell des Lebens», ch’è stada responsabla temporarmain per la pastoraziun en la plaiv Alvra.

