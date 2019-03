23 onns ha ella lavurà en la regiun Viamala, ed ussa ha Denise Dillier surlaschà il directori da Viamala Turissem a Conny Hürlimann. I saja temp per ina midada a la testa da Viamala Turissem, ha Dillier ditg envers RTR. Tge ch’ella vul far professiunalmain na sa la dunna da 49 onns anc betg.

Gia avant in onn ha Denise Dillier communitgà, ch’ella veglia s’orientar da nov professiunalmain e far ina pausa. Entschet a lavurar en la destinaziun turistica ha ella sco manadra da l’infurmaziun da giasts a Spleia l’onn 1995. Quatter onns pli tard è ella daventada directura da Spleia-Valragn turissem. En questa funcziun è ella s’engaschada tranter auter per il process da refurmar dad otg uniuns da cura in'organisaziun regiunala – Viamala Turissem. Era la senda da viandar a lunga distanza «Via Spluga» è vegnida introducida durant il temp da Denise Dillier.

