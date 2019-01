Quest enviern è vegnì serrà il passadi curt che va dals parcadis tar ils runals da Beiva. La raschun è, ch’ils possessurs da la senda privata han serrà quella cun in scumond uffizial. Uschia ston ils skiunzs far in detur da 30 meters per vegnir tar la staziun da val.

Nagins abunaments – perquai nagin passadi

La raschun per quel agir dals possessurs da la senda è, ch’ils runals da Beiva na regalan betg pli ils quatter abunaments gratuits sco recumpensaziun per il dretg da passadi.

Cunquai che betg tut ils skiunzs han resguardà quest scumond, hai dà ina denunzia penala cunter ils Runals da Beiva SA, e cunter in emploià dals runals e sia dunna. Quai conferma il directur dals runals Fridolin Vögeli.

Runals fan recurs

Cunter la denunzia vegnian ils runals a far recurs, ha Vögeli ditg envers RTR. La vischnanca da Surses vul uss intermediar: Il suprastant Giancarlo Torriani ha ditg, ch’ins veglia s’inscuntrar proximamain cun ils Runals da Beiva SA per discutar, tge ch’ins pudess far per ch'i dettia ina schliaziun che cuntentia tut ils involvids.

