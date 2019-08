En la lescha vegn era definida la taxa per promover il turissem: interpresas duessan vegnir debitadas tenor la summa da paja da l’AVS. Las trais vischnancas involvidas vulan generar in pau dapli entradas per il turissem. Vaz stima da pudair augmentar las entradas actualas da radund quatter milliuns francs per circa in mez milliun francs. Las taxas minimalas e maximalas èn gia vegnidas definidas, las summas exactas vegnan dentant anc decididas da las suprastanzas communalas.

La procedura da consultaziun da la nova lescha cuzza enfin ils 10 da settember. Il matg da l’auter onn duai la lescha ir en votaziun. A Curvalda ed a Lantsch decida la radunanza communala ed en la vischnanca da Vaz datti ina votaziun a l’urna. Tar in gea va la nova lescha en vigur il prim da schaner 2021.

Custs pli auts, ma betg dapli prestaziuns

Cunter questa nova lescha datti dentant era critica: Ina dunna ch’ha gia dapi blers onns in’abitaziun da vacanzas a Lai crititgescha, che la vischnanca veglia incassar adina dapli, senza cuntraprestaziun. Uschia na dettia quai auter ch’en autras regiuns turisticas dal Grischun, anc adina nagina carta dal giast cun reducziuns. La nova lescha da turissem lascha dentant avert l’introducziun d’ina carta dal giast. La basa legala d’introducir ina tala, fiss dada cun la nova lescha.

Daniel Bloch da l’uniun «Zweitheimische Lenzerheide» beneventa la nova lescha, el crititgescha dentant, che la lescha na defineschia betg anc exact l’autezza da las novas taxas. Quella vegn anc definida da las suprastanzas communalas. Plinavant crititgescha el, ch’ins na sappia per il mument betg, tge che capitia cun las entradas supplementaras che vegnian generadas cun la nova lescha da turissem.

