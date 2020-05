Fluristas e flurists han il mument bler da far. Ina dad ellas è Carmen Casper dad Andeer. Ella haja il mument radund 20% dapli clients che uschiglio, quai pervi dal di da las mammas. Blers laschian era purtar a chasa lur empustaziuns.

Il pli dumandà sajan matgs da flurs, di la flurista da 34 onns. En general possia ella far sezza la schelta da las flurs. Impurtant saja mo, ch’igl haja fitg bleras colurs en in matg flurs. Perquai che durant il temp da corona saja impurtant da purtar dapli vita cun flurs en quests grevs temps. La primavaira saja stada fitg speziala, ella haja fatg blers telefons e n’haja gì nagins contacts cun ils clients. Ussa è ella leda ch’ella possia puspè avrir lur butia, perquai che contacts persunals sajan fitg impurtants per ella, ha ditg Carmen Casper.