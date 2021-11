Ils 31avels Dis dal film mundial a Tusaun èn ids a fin cun il film canadais «Kuessipan» da Miriam Verreault. La bilantscha da las organisaturas ed ils organisaturs dal festival è positiva. Malgrà l'obligatori da certificat e da mascra han radund 2'000 persunas visità ils Dis da film mundials a Tusaun ed han guardà intgins dals total 34 films. Quai sajan circa la mesadad da las entradas dals onns 2018 e 2019 – lura haja il festival dentant era preschentà dapli films.

Il center da testar al lieu sco era la pussaivladad da cumprar bigliets online sajan sa cumprovaids ha ditg Thomas Keller dal comité d'organisaziun.

Diversas prepremieras ed ina paletta vaianta

Per la 31avla giada èn sa scuntrads a Tusaun las amaturas ed ils amaturs dal film. Il festival ch'è vegnì fundà il 1991 a chaschun da la festa da solitaritad en connex cun las festivitads da 700 onns Confederaziun è anc adina il festival sco a l'entschatta. Mundial cun ragischs regiunalas, dentant er cun status da cult. Il program è vast e multifar e metta l'umanitad en il center. Uschia èn vegnids mussads films da quatter continents e tranter ils films èran bleras prepremieras. Per Flurina Badel che tgira ils contacts cun las medias è il festival il lieu per tancar energia cineastica.

La moderatura dal festival vesa il program sco caleidscop dal mund e cun l'avantatg che mintgin e mintgina po extrahar insatge per sasez or dal program vast dal festival.

Turnar a la normalitad

La 31avla ediziun dal festival duai esser in festival uschè normal sco pussaivel. Uschia è il program cun 34 films puspè bunamain sin il nivel d’avant la pandemia. Ed in ulteriur punct fitg impurtant: Suenter l’onn passà cun restricziuns da viadi, dastgan quest onn puspè vegnir reschissurs e reschissuras al festival per raquintar davart lur films. In aspect che saja enorm impurtant per chapir anc meglier ils films e lur process da furmaziun.

In Grischun davart muntognas da la Corea dal Nord

In dals reschissurs ch’è quest onn a Tusaun è il Grischun Gian Suhner. Cun ses film «Let’s Talk about Mountains», che tematisescha las muntognas da la Corea dal Nord e che vul cun quella tematica s’avischinar a la populaziun dal pajais. Per l’um ch’è creschì si en la Tumleastga è quai fitg spezial da pudair mussar ses film en il Kino Rätia – il lieu nua ch’el ha sco uffant gì ses emprim contact cun films da kino.

