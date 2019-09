Las proximas trais emnas esi puspè uschè lunsch. Quels dal Grischun Central pon dismetter lur rument spezial, e quai senza far in grond viadi. Il spezialist da rument spezial vegn tar els. Reto Crüzer fa la tura. En il Grischun Central va el cun ses camiunet da vischnanca a vischnanca per rimnar rument spezial. Quai è in servetsch da l’uniun per la dismessa da rument dal Grischun Central.

Ils abitants pon uschia dismetter las chemicalias, ils tissis, medicaments vegls, colurs ubain products da nettegiar ch'els na dovran betg pli – e quai senza far blers pass. Reto Crüzer sortescha il rument ed a la fin vegnan las chemicalias recicladas u arsas ubain ch'ellas fineschan sin ina deponia speziala.

TR Telesguard 17:40