Gia il 1991 ha Donata Clopath protestà cunter la discriminaziun da las dunnas. Ils 14 da zercladur, il di da la segunda chauma da dunnas, va la pura da la Val Schons puspè sin via.

Per la feminista èsi nunchapivel che las dunnas survegnan anc adina damain paja ch’ils umens – malgrà che l’egualitad da paja è francada dapi onns en la constituziun. E la violenza encunter las dunnas «fa mai narra», di Donata Clopath.

Avess gugent fatg chau d'alp

Atgnamain avess ella gugent surpiglià uffizis, per exempel fatg chau d'alp si d’alp. Sco pura ch’è pli baud stada ad alp avess ella gì la cumpetenza necessaria:

Ma quest uffizi n’hai jau mai survegnì – perquai ch’jau sun ina dunna.

Pervi da talas experientschas pledescha Donata Clopath per introducir ina quota da dunnas per uffizis e mandats politics. Mender ch’ils umens na possian las dunnas betg ademplir ils uffizis politics sch’ins guardia enturn sin quest mund, manegia la feminista.

14 da zercladur – er in di da festa

La chauma da dunnas è per la pura da Donat betg mo in di da protesta, mabain era in di da festa. Ella prenda part a las manifestaziuns a Cuira ord solidaritad cun las dunnas che organiseschan en il Grischun insatge – era sch’i marschass en las citads grondas a Turitg u Berna forsa dapli.

