Enfin uss è Luzi Schutz il sulet candidat per il presidi per la perioda d’uffizi che dura dal 2021 fin 2023. Quai ha el confermà envers RTR. In termin per inoltrar candidaturas na datti betg – elegiblas èn tut las persunas ch’han il dretg da votar en vischnanca.

En suprastanza datti ina demissiun, ord motivs persunals na candidescha Reto Bachmann betg pli per in’ulteriura perioda d’uffizi. L’elecziun da la suprastanza communala e d'auters uffizis da vischnanca – è l’october da quest onn.

La vischnanca Bravuogn Filisur exista dapi il schaner 2018. Ella è vegnida furmada or da las dus vischnancas Bravuogn e Filisur.