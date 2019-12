Per l’elecziun da la suprastanza questa saira datti nova concurrenza: Johannes Mani da Pignia è il concurrent per il post dal president communal vertent Hans Andrea Fontana. En suprastanza attatgan Benedikt Brand e Clo-Duno Conrad ils posts dad Andras Mani e Rico Stoffel, che vulan vegnir reelegids.

Plinavant tschenta il moviment critic duas persunas per la cumissiun da gestiun. Quai èn Gondini Fravi e Tom Haberstich. Betg periclitads il mument èn ils posts en suprastanza da Marietta Kallen e Clo Cathrina. Els ston tenor la lescha da la vischnanca dad Andeer pir en in onn vegnir reelegids: La raschun è che cun quest sistem èsi betg pussaivel da midar or l’entira suprastanza en ina giada.

Nov candidat è enconuschent en Val Schons

Johannes Mani è stà otg onns president communal a Pignia enfin tar la fusiun cun Andeer l’onn 2009. Er en la vischnanca fusiunada Andeer, è l’um da 61 onns stà en suprastanza ils emprims dus onns. Ussa vul el puspè turnar en la politica locala e candidescha sco president communal dad Andeer.

Ils davos dus fin trais onns sajan capitadas in pèr chaussas ch'hajan betg cuntentà, di Johannes Mani. Per exempel nua ch’i gieva per la vendita dal Sonnenstall, u l’aut credit supplementar per la clinica da reabilitaziun Tgea Sulegl, cuntinuescha el. Plinavant na saja el betg cuntent cun la politica d’infurmaziun da la vischnanca, che infurmeschia savens memia tard davart fatschentas impurtantas.

Legenda: Il fravi da chavals Hans Andrea Fontana ch'è gia otg onns president communal d'Andeer vuless prolungar il temp d'uffizi per trais ulteriurs onns. RTR, Federico Belotti

