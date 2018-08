Oz è vegnida publitgada la glista definitiva dals candidats per las autoritads communalas per ils onns 2019 – 2021. Per la suprastanza communala èn vegnidas inoltradas sis candidaturas per quatter posts ch’èn da reparter. Ina gronda roschada datti en il cussegl communal che sa cumpona da 15 persunas. Qua èn vegnidas inoltradas 17 candidaturas – 10 da quellas èn persunas novas. L’emprim scrutini a l’urna è ils 26 d’avust.

