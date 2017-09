Emprim festival da techno e house a Cazas

Ils 7 d’october datti en l’Arena Grischuna a Cazas in festival da musica electronica. Sco quai ch’il comité d’organisaziun scriva en ina communicaziun, n’haja enfin oz anc mai dà in tal eveniment en la regiun.

Al festival datti preschentaziuns live da dj’s sco Mike Candys e DJ Cruz. Da la partida èn era Jack Holiday, Luca Testa, Robotronika e Zoree. Per ils visitaders dal festival datti bus da notg vers Cuira e Tusaun, u blers parcadis per ils visitaders che vegnan cun l’auto. Il prà davos l’arena stat a disposiziun per campaders. Ils organisaturs quintan cun 800 fin 1’500 visitaders.