Enavos per 3'000 onns – tschertga da fastizs istorics en Surses

Dapi tschintg onns visitan students da l’universitad da Turitg mintg’onn il Surses per far exchavaziuns archeologicas. Quest onn è vegnì chavà sur il lai da Marmorera en il conturn da l’Alp Flex. RTR ha fatg ina visita.





Archeologs en il Surses 2:43 min, dals 11.7.2017

Radund 20 students han visità il Surses per far exchavaziuns. En dus lieus han els chattà fastizs en la terra nua ch’i vegniva gudagnà arom. Ils fastizs èn enfin 3'000 onns vegls. Sut la terra èn vegnids natiers charvuns, ch’èn restads enavos da l’elavuraziun da metals. In furn che vegn supponì d'esser en il conturn n’han els betg anc chattà.

Tenor Simon Kurmann, student d’archeologia da l’universitad Turitg, saja il Surses zunt interessant per talas exchavaziuns. I dettia strusch in auter lieu en Svizra, nua ch’ins possia documentar, nua che metals vegnivan elavurads.

