Tar ils pertutgads laschan delicts da rumper en enavos fastizs anc ditg suenter ch'els èn capitads. Sco per exempel tar la famiglia Lozza a Marmorera, nua che laders èn ruts en avant 10 onns.

Or da Telesguard dals 26.03.2018.

Legende: Video Co viver en ina chasa, nua ch'igl è vegnì rut en? abspielen. Laufzeit 2:51 Minuten.

Co viver en ina chasa, nua ch'igl è vegnì rut en?

Gilberto Lozza sa regorda anc fitg bain da quel di, cura che sia dunna ha telefonà ad el e ditg ch'i saja vegnì rut en tar els a chasa.

Igl era bittà ora tut. Las stgaffas eran avertas, tut ils truclets eran svidads or, quai era insatge enorm.

L'emprim hajan els stuì spetgar in mez di dador, fin che la polizia aveva prendì tut ils fastizs. E suenter cun far urden en chasa sajan lura vegnids ils quitads. Da pensar mintga giada, ch'ins tira en in pullover u ina chamischa ch'insatgi ester saja stà londervi, quai na saja betg stà simpel da surmuntar.

Telefon da la polizia ed indriz d'alarm han gidà

Cunzunt sia dunna haja patì ferm da quai ch'era capità. Fin il di cura che la polizia haja telefonà ad els e ditg, ch'els hajan tschiffà ils trais laders ch'eran ruts en tar els, raquinta Gilberto Lozza. Quai haja quietà sia dunna che haja adina pensà ch'ils laders turnian anc ina giada.

El sez ha pudì surmuntar tut in zic meglier cun laschar installar in indriz d'alarm. Cun quel sappia el almain che nagin saja stà en chasa ubain ch'el saja infurmà avant d'entrar en chasa, sch'i vess tuttina dad esser capità insatge.

Ins na po simplamain betg dar si l'existenza pervi d'insatge uschia. Quai na va betg.

Far na possian ins betg bler, manegia Gilberto Lozza. I saja dad empruvar dad emblidar, er sch'i vegnia adina puspè endament uschè svelt ch'ins audia d'in enguladitsch cun infracziun. Ed el vegnia anc oz nar, sch'el pensia londervi ch'i dettia glieud che stoppian engular dals auters, perquai ch'els sajan memia marschs dad ir a lavurar e gudagnar sezs ils daners.

