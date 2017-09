Era atun è adattà per emplantar

La primavaira è normalmain il temp nua che tut entschaiva a flurir, e nua ch’ins fa l’iert e planta flurs e plantas. Ma era l’atun cura ch’ils dis n’èn betg pli uschè chauds è il temp ideal per plantar.

Sco quai che Pascal Keller il mainafatschenta da l’orticultura Wieland a Tumein/Tamins ha ditg, saja ina flur tipica d’atun la Erica Calluna - ina flur ch’i dat en las colurs violet, rosa, mellen e verd u tuttas colurs cumbinadas. Quella flur vegnia per il pli messa sin santeris, cunquai che la flur po flurir bain durant l’enviern.

Tschaguolas, tulipanas ...

L’atun saja era ideal per plantar las tschagulas da las tulipanas, uschia che quellas possian far ragischs enfin la primavaira. Tge che Pascal Keller constatescha è, ch’ozendi ha la glieud l’atun pli pauc gust da plantar flurs e plantas. Pumera per exempel vegnia oz prest adina plantada la primavaira e betg sco pli baud l’atun. Il temp ideal per emplantar saja dal mars enfin il matg, u da l’avust enfin la fin d’october.