EWZ investeschan 15,5 milliuns a Seglias

Las Ovras electricas da Turitg fan ina nova sutstaziun (Kuppelunterwerk) a Seglias en Tumleastga. Las lavurs da construcziun han cumenzà e duran circa enfin la fin dal 2019.

Sco quai che las Ovras electricas da Turitg scrivan en ina communicaziun a las medias, investeschan els permanent en la rait d’electricitad per garantir in provediment segir. Gia il 2015 hajan els per exempel installà in nov transfurmatur grond en l’ovra a Tinizong e renovà la lingia electrica Tinizong-Marmorera.

RR novitads 11:00