La passiun da star onn per onn tut persul cun sia biestga sin acla suenter la stagiun d’alp e pascular e pavlar els, è per in pur da Filisur uschè gronda, ch’el ha schizunt tegnì la dira durant las navaglias, cun la consequenza ch’el è cumplettamain isolà da la civilisaziun.

Dapi 40 onns pavla Wolfgang Schutz mintga atun ina gruppa da muvel sitgs si aut sur Filisur en l'aclaun Falein. Normalmain resta el fin curt avant Nadal. Il fain, tut era racolt sin la prada da là, bastass schizunt fin en il favrer. Ma uschè blera naiv gia l’entschatta december n'è insumma betg normal. Tuttina ha il pur da 65 onns decis da restar.

La lavur cun ils animals n'è per mai betg be ina professiun, mabain ina furma da la vita.

Lavur per l’entir di

Malgrà la quietezza ed il esser tut persul, lungurus na vegni mai. Palar naiv, stgaudar l’acla, cuschinar, pavlar il muvel e bittar ora la grascha. E duas giadas al di va el a spass per dar als sitgs in tic moviment e laschar baiver els al bigl. E dapi la gronda naiv ha el schizunt dad ir anc ina mes’ura cun las gianellas fin tar il pur vischin, che ha anc 60 nursas en in’autra stalla. Cunquai che la via d’access da 7 km è cumplettamain navida en, n'è lez betg pli bun da vegnir ad aut tar ses animals. Gidar in l’auter è però ina chaussa evidenta tranter ils purs.