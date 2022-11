L'Iranaisa Farzaneh Radmehr che viva en Svizra ha guardà il film «Hit the Road». Quai è in film premià che raquinta l'istorgia d'ina famiglia che va cun ses auto tras l'Iran. Quai cun l'intent da pussibilitar ad in figl in meglier futur a l'ester.

Quai saja il destin da blers, raquinta Farzaneh Radmehr ad RTR. Ella haja er en sia famiglia in cas sumegliant. La dunna da 40 onns spera che las protestas actualas en l'Iran, encunter la repressiun da las dunnas, hajan bainprest success ed era ina fin.

audio A kino cun Farsaneh Radmehr da l'Iran 03:31 min, ord Actualitad dals 31.10.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 31 Secundas.

Films sco quel ch'è vegnì mussà a Tusaun possian gidar a la glieud da chapir meglier il pensar da la populaziun Iranaisa. E mintga rapport che vegnia fatg en Svizra, gidia al pajais iranais. Ella saja fitg surstada ch'il film da l'Iran vegnia mussà en in pitschen vitg sco Tusaun e che l'interess saja uschè grond.

1 / 4 Legenda: Farzaneh Radmehr (dretg) e sia amia Martina Bisaz. RTR, Federico Belotti 2 / 4 Legenda: L'instagramra Martina Bisaz (a dretga) e Farzaneh Radmehr han gia visità cuminaivlamain l'Iran. Martina Bisaz 3 / 4 Legenda: Il film «Hit the Road» è stà vendì ora. RTR, Federico Belotti 4 / 4 Legenda: Films da quatter continents èn da vesair a Tusaun. RTR, Federico Belotti

Als Dis dal film mundial survegnan films ina plattafurma che n’èn betg da vesair en ils kinos da mainstream. Quest onn vegnan mussads 40 films ed il focus è sin films da l’Ucraina e da l’Iran, dus pajais ch’èn il mument mintga di en las lingias grassas. L’interess para dad esser grond.

Nus essan vairamain fitg cuntents ch'i vegnan uschè blers sco adina. Nus avevan l'impressiun, quest onn na vegnan uschè blers, precis pervi da las temas da corona.

Ina plazza speziala han quest onn films da l’Iran, sper «Hit the Road» er per exempel «The Apple Day». In film che purtretescha la vita d’ina famiglia che sto vegnir sur las rundas cun vender maila. Tranter auter vul il film reflectar il sistem corrupt en l’Iran, nua che gia ils pli pitschens èn sfurzads d’engianar per vegnir sur las rundas. Gist talas atgnadads che mintga terra ha, duain ils films internaziunals mussar.

Far punts entras films e discussiuns cun reschissurs - quai è er quest onn puspè la devisa dals Dis dal film mundial a Tusaun.