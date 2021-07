Flurs da tuttas colurs, verduras ed ervas creschan en l'iert da Jolanda Pratico a Parzen, ina pitschna vischnanca en la Muntogna da Schons. L'iert da Jolanda Pratico è en sasez in iert communabel, da quel che l'ortulana parta gugent la racolta cun parents e vischins.

In'oasa da ruaus e da paus

En general porta l'iert da Jolanda Pratico fitg buna racolta. Qua dettia fritgs e verdura per l'entir enviern. Quai plascha a l'ortulana, perquai ch'ella na sto betg cumprar fritgs e verduras en butia. Ella sa era exact, danunder che sias victualias vegnan e che questas creschan praticamain senza pesticids. Quai è fitg impurtant per l'ortulana. La racolta n'è dentant betg la suletta chaussa impurtanta. Per ella è l'iert in lieu da sa revegnir da las stentas dal di – ina oasa da ruaus e paus.

Sche jau hai forsa ina giada gì grittas, vom jau ora en l'iert e lura passan quellas grittas.

L'effect da las malauras en l'iert

Pervia da las malauras da las emnas vargadas ha Jolanda Pratico gì in zic dapli lavur en ses iert. La plievgia e la granella n'han dentant betg donnegià bler. Sulettamain las frajas e la maila hajan suffrì in zic. Suc da maila na vegnia probablamain betg a dar quest onn.

Fin uss è Jolanda Pratico cuntenta cun la stagiun da stad. La plievgia na saja betg stada in grond problem. Ella haja dentant gì bregia cun las temperaturas fraidas da la primavaira passada. Uschia haja ella pudì semnar pir fitg tard quest onn.