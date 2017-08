Ferrera/Schmitten na vul anc adina betg fusiunar

La vischnanca da Ferrera en Val d’Alvra na vul il mument betg fusiunar. Venderdi saira vegn infurmà a la radunanza communala davart ina fusiun pussaivla. Per il mument vul la vischnanca star suletta.

Differentas emprovas da fusiunar u da lantschar las discussiuns per ina fusiun hai gia dà a Schmitten. Il pli gugent fusiunass Schmitten cun Tavau. Cun 60 cunter 46 vuschs aveva il suveran decidì il matg avant dus onns che la vischnanca duess examinar la pussaivladad d’ina fusiun cun Tavau. Cunquai che la regenza na paja nagut per questa fusiun n'è Tavau il mument betg interessà vi d'ina fusiun.

Schmitten vul star sulet

Sco quai ch’il president communal da Schmitten ha ditg envers RTR, prefereschia la suprastanza il mument da restar sulet. Per in per onns avess quai dad esser pussaivel, ha ditg Hubert Weibel.

A la radunanza communala da venderdi saira è preschent era in giurist ch’infurmescha davart la part giuridica da fusiuns. La posiziun da la regenza è il mument clera: Daners per ina fusiun datti mo per ina fusiun cun Bravuogn-Filisur, Albula/Alvra u Lantsch.

RR actualitad 08:00