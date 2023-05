Radund 50 producziuns hai dà ils ultims sis onns en la tur da lain ch’ha in’autezza da radund 30 meters. Perquai che la lubientscha da la tur scada, sto quella vegnir demontada.

Per mai è quai in mument che commova, da preschentar l’ultima giada in program da stad en la tur cotschna. Nus avain malavita che la tur sto svanir, la tur è stada per nus in lieu d’ina ferma identificaziun, ed era in lieu da bleras regurdientschas.