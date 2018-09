Era in eventual consum da meds narcotics na stettia betg en in direct connex cun la mort da l’um ch’abitava en Svizra. Sco quai ch’il president communal Luzi Schutz ha ditg, saja la vischnanca il mument en contractivas cun ils organisaturs per planisar la proxima parti da Goa.

Sche tut va tenor plan, alura è quella era l’auter onn puspè a Filisur. Cura exact n’è betg anc cler. Il lieu duai esser il medem sco quest onn, cun intginas adattaziuns, ha Schutz ditg plinavant. Pervi da privel da bovas ha il lieu dal festival stuì vegnir dischlocà a curta vista.

